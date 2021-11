شكرا لقرائتكم خبر عن مارفل تعدل مواعيد أفلامها لعام 2022.. Thor وDoctor Strange 2 الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة مارفل، عن خريطة المواعيد الجديدة الخاصة بأفلامها للعام المقبل 2022، والتي شملت بعض التعديلات في عدد من الأفلام الشهيرة أبرزها فيلم Doctor Strange 2 الذي انتقل من يوم 25 مارس إلى 6 يونيو المقبل.

بينما جاء توقيت عرض فيلم Thor Love and Thunder يوم 8 يوليو بعد ان كان من المقرر عرضه يوم 6 يونيو، ليتم تأجيل الفيلم حوالي شهر في دور العرض العالمي، كما جاء توقيت فيلم Black Panther: Wakanda Forever يوم 11 سبتمبر بعد ان كان من المقرر عرضه يوم 7 يوليو ليتم تأجيل عرض الفيلم ما يقارب الثلاثة أشهر.





وأعلنت الشركة الشهيرة توقيت عرض فيلم The Marvels الذى انتقل من يوم 11 سبتمبر 2022 ليوم 17 فبراير عام 2023، بينما انتقل عرض فيلم Ant man And The Wasp: Quantumania، من يوم 17 فبراير عام 2023 ليوم 28 يوليو عام 2023.