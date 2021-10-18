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مارفل تعدل مواعيد أفلامها لعام 2022.. Thor وDoctor Strange 2 الأبرز

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القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة مارفل، عن خريطة المواعيد الجديدة الخاصة بأفلامها للعام المقبل 2022، والتي شملت بعض التعديلات في عدد من الأفلام الشهيرة أبرزها فيلم Doctor Strange 2 الذي انتقل من يوم 25 مارس إلى 6 يونيو المقبل.

بينما جاء توقيت عرض فيلم Thor Love and Thunder يوم 8 يوليو بعد ان كان من المقرر عرضه يوم 6 يونيو، ليتم تأجيل الفيلم حوالي شهر في دور العرض العالمي، كما جاء توقيت فيلم Black Panther: Wakanda Forever  يوم 11 سبتمبر بعد ان كان من المقرر عرضه يوم 7 يوليو ليتم تأجيل عرض الفيلم ما يقارب الثلاثة أشهر.

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وأعلنت الشركة الشهيرة توقيت عرض فيلم The Marvels الذى انتقل من يوم 11 سبتمبر 2022 ليوم 17 فبراير عام 2023، بينما انتقل عرض فيلم  Ant man And The Wasp: Quantumania، من يوم 17 فبراير عام 2023 ليوم 28 يوليو عام 2023.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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