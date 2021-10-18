شكرا لقرائتكم خبر عن The Weeknd يزيل الستار عن جدول رحلاته الموسيقية بعد توقف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ما يقارب الـ18 شهرًا من التوقف عن التنقل بين الدول والقارات وإقامة الحفلات الموسيقية بسبب إجراءات تفشي جائحة كورونا التي أثرت على دول العالم، قرر النجم The Weeknd الكشف عن جدول رحلاته الموسيقية بعد سلسلة التوقف التي استمرت لفترة طويلة.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن النجم العالمي ازاح الستار عن جدول رحلاته Weeknd "After Hour، المقرر انطلاقه في صيف 2022، وسيشمل أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وآسيا وأستراليا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وأصدر The Weeknd أغنية جديدة بعنوان "خذ أنفاسي" في أغسطس الماضي، وحقق بها نجاحًا كبيرًا.

وكانت تقارير عديدة خرجت منذ عدة أشهر، بشأن النجمين أنجلينا جولى والمغنى ذا ويكند بعدما التقطت صورًا لهما معًا أثناء تناولهما وجبة عشاء، ما جعل تقارير عديدة تشير لوجود علاقة بينهما دون أي تأكيد من النجمين بينما ذكرت تقارير أخرى أن الأمر لا يخرج عن نطاق صداقة بين الثنائى.

حكاية أنجلينا جولى وذا ويكند لم تبدأ منذ العشاء الذى جمعهما، وإنما بدأت القصة قبل ذلك بفترة مثلما ذكر موقع deadline، الذى أشار إلى أن الثنائى سبق وحامت شكوك حولهما في وقت سابق، وذلك حينما ارتبط اسم المغنية سيلينا جوميز، الحبيبة السابقة للمغني ذا ويكيند، بزوج أنجلينا السابق، النجم العالمي، براد بيت في عام 2016، بينما كانا لا يزالان متزوجين، ما جعل هناك صدام بين براد بيت وذا ويكند.