شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى ومايا مرسى وسميح ساويرس يشاركون فى تدشين اليونيسيف لمبادرة "البنت المصرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضرت منذ قليل، النجمة منى زكي لحفل تدشين مبادرة "البنت مصرية" ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة، بالتعاون مع UNFPA Egypt صندوق الأمم المتحدة لسكان مصر والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والتي يتم تدشينها باسم يونيسيف مصر، وتشارك منى بصفتها سفيرة النوايا الحسنة للمنظمة الدولية في القاهرة.

كما حضر المهندس سميح ساويرس والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وبعض سفراء اليونيسيف وبعض الشباب المشاركين في المبادرة.

وكانت النجمة مني زكي عقدت لقاء مع ثلاث فتيات من صناع أول أفلام المبادرة والمقرر عرضه خلال الحفل بعنوان "بداية الخيط"، للمخرجة ريم أسامة وزوجها مدير التصوير أحمد هيمن، وتسعى لرصد قصص فتيات مصر المحرومات من حقوقهن في الطفولة والتعليم.

وتحظى المبادرة بدعم المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بالتعاون مع يونيسف ومهرجان الجونة السينمائي، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

ويروى الفيلم قصص 3 بنات من مصر عندهم بداية الخيط اللي غيّر حياتهم، وهيكون سبب في إلهام بنات كتير إنهم يختاروا ويتمسكوا باختياراتهم.