شكرا لقرائتكم خبر عن فركش تصوير "بيت المعادى" لـ كندة علوش وإنجى المقدم لعرضه على إحدى المنصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج محمد سلامة، من تصوير آخر مشاهد مسلسل "بيت المعادى" فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بعد فترة تصوير استغرقت أكثر من شهرين شهدت توقفات التصوير أكثر من مرة بسبب انشغال الفنانين بأعمال أخرى إضافة إلى تغييرات الديكورات لاسيما أن قصة العمل تعتمد على التنقل بين فترات زمنية.

مسلسل "بيت المعادى" مأخوذ من فورمات أجنبى ويعرض في 12 حلقة على إحدى المنصات الرقمية على الإنترنت، وهو بطولة كندة علوش، إنجى المقدم، ميرهان حسين، أحمد وفيق، صبرى فواز، تارا عماد، انجى كيوان، شريف حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف والعمل سيناريو وحوار محمود عزت، إخراج محمد سلامة.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حيث تنقسم قصة المسلسل إلى 3 قصص وكل قصة تدور حول "جريمة قتل" في أزمنة مختلفة، "الستينيات والثمانينيات والألفيات"، ولكل قصة خط درامى مختلف وأبطال مختلفة، والقصة الأولى بطولة كندة علوش وأحمد وفيق، والقصة الثانية بطولة إنجى المقدم وصبرى فواز، والقصة الثالثة تارا عماد وإنجى كيوان.

يذكر أن كندة علوش عادت مؤخرًا إلى الحياة الفنية بعد غياب، حيث قدمت حكاية بعنوان "ضى القمر" من الموسم الأول لمسلسل "إلا أنا" إخراج أحمد حسن وشارك فى بطولتها محمد علاء ومحمد شاهين وزينب غريب وريهام نبيل وياسمين موافى وعدد آخرمن الفنانين الشباب، وناقشت قضية التلقيح الصناعى.

أما إنجى المقدم فتواصل مسلسل مسلسل "دليلك الذكى للطلاق" الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية، والعمل مأخوذ من مسلسل أمريكى ويشارك في بطولته هيدى كرم، عمر الشناوى، وإنجى أبو زيد، وسالى شاهين، صدقى صخر، چيهان الشماشرجي، وإخراج مصطفى أبو سيف.