بالصور| مهرجان الجونة.. نسرين طافش والصعيدي أول حضور السجادة الحمراء بـ"السينما في حفل موسيقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

نظم مهرجان الجونة السينمائي، ضمن برنامج فعاليات دورته الخامسة حفل "السينما في حفل موسيقي" على مسرح البلازا، واستقبلت السجادة الحمراء عددا من حضور الحفل.

وكان من بين الحضور الفنان طارق الإبياري، الفنانة نسرين طافش، الفنان علاء عرفة، كما مر على "الريد كاربت" مايسترو الحفل أحمد الصعيدي ومطربة الحفل داليا فاروق.

جدير بالذكر أن الجونة السينمائي اعتاد على إقامة حفل موسيقي في دوراته السابقة، وشهد العام الماضي عزف حي لموسيقى واحد من أشهر أفلام الفنان العالمي شارلي شابلن.

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