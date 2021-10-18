حسن الرداد يستعيد ذكريات دلال عبد العزيز: "كريزة الضحك كانت بتجيلها في أي وقت" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

استعاد النجم حسن الرداد، الذكريات الفنية لحماته النجمة الراحلة دلال عبد العزيز.

ونشر الرداد، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مشهدًا لدلال عبد العزيز من مسلسل "سابع جار"، وظهرت به في وصلة ضحك طبيعية مع أبطال المسلسل، ويحمل الفيديو عبارة "ضحك الممثلين بجد".

وعلّق الرداد على الفيديو قائلا: "حبيبتي الله يرحمها، كانت ضحكتها حلوة وكريزة الضحك كانت بتجيلها في أي وقت.. كويس إن الممثلين فضلوا مكملين".

وغادرت عالمنا يوم السبت 7 أغسطس 2021، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وشُيّعت جثمانها من مسجد المشير بالتجمع الخامس قبل أن يواري الثرى بمقابر الأسرة بمدينة نصر.