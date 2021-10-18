بالصور| مهرجان الجونة.. منى زكي عن مبادرة البنت مصرية: "فخر فظيع"

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

حضرت الفنانة منى زكي فعالية أقيمت على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، تحمل عنوان مبادرة البنت مصرية، بتنظيم من اليونيسيف والمجلس القومي للمرأة.

وقالت منى في كلمة ألقتها بالمؤتمر الذي أقيم بمسرح البلازا "بشكر المجلس القومي للمرأة ومجلس الأمومة والطفولة واليونيسيف، على أنهم دعموا مشروع زي ده، فخر فظيع"، مؤكدة أن مصر لديها طاقات كبيرة خاصة فيما يتعلق بالسيدات والفتيات والأمهات.

ووجهت تحية لأهالي الفتيات المشاركات في المشروع والفيلم التسجيلي "بداية خيط" الذي عُرض ضمن فعاليات اليوم، ويتناول قصة 3 فتيات، قائلة "لما تسمعوا قصصهم هتنبهروا وهتكونوا فخورين بيهم".

شهد المؤتمر إلى جانب منى زكي حضور الدكتورة هالة السعيد، الدكتورة مايا مرسي، ممثل يونيسف، وممثل USAID.

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