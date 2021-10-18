"أكتر واحد ضحك مصر".. محمد سعد يتعاقد على فيلم جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تعاقد الفنان محمد سعد، على فيلم جديد مع المنتج كريم السبكي.

وأعلن السبكي، عن تعاقده مع النجم الكوميدي، ونشر صورة تجمعه بوالده أحمد السبكي ومحمد سعد عبر حسابه بموقع "إنستجرام" وعلّق: "بإذن الله عودة واحد من أفضل الكوميديانات في مصر في فيلم جديد إن شاء الله.. أكتر واحد ضحك مصر بصوت عالي".

يذكر أن أخر أعمال الفنان فيلم "الكنز 2" عام 2019، مع النجوم: محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، أمينة خليل، روبي، وأحمد حاتم وغيرهم، من إخراج شريف عرفة.

وفي نفس العام قدّم فيلم "محمد حسين" مع النجوم: مي سليم، سمير صبري، ويزو وغيرهم.