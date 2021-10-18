أصوات اللاجئين في السينما.. 7 أفلام قصيرة تحاكي معاناه اللاجئين

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

استضافت اليوم منصة الجونة السينمائية، العرض العالمي الأول للدورة الخامسة من أصوات اللاجئين في السينما، بمشاركة الرابطة الدولية للمواهب السينمائية الناشئة(إيفتا)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وعقب العرض جلسة حواريه مع بابلو ماتيو، ممثل المفوضية لدى مصر ولدى جامعة الدول العربية، وراجنهيلد ايك وكريستا أوارا من مؤسسة وأدار الحلقة ماركو أورسيني.

telling the real story

من القرن الإفريقي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن أوروبا إلى اليابان، تضمن العرض 7 أفلام قصيرة مختلقة تحاكي أوجاع، والام، وطموحات اللاجئين في مختلف دول العالم، الأفلام كلها تعكس، وتنقل قصص حقيقية ولذلك بعدها قام بروايتها أصحاب القصة الحقيقيين حتى ينقلوا الصورة واضحة وكاملة.

وفي الجلسة الحوارية قال بابلو ماتيو، إن هدفه الأساسي هو نقل الصورة الحقيقية لمعاناة اللاجئين ومعانتهم اليومية، حتى يستطيع العالم أن يتحد ويعمل على حل لمشاكلهم لوضع حد للمهربين الذين يتاجرون بأحلام اللاجئين.

يستكشف برنامج هذا العام الأساليب الإبداعية التي يستخدمها صناع السينما لرواية القصص من جميع أنحاء العالم، واستخدام أشكال الفيلم الروائي والوثائقي والرسوم المتحركة، لتقديم قصص لم ترو عن اللاجئين في جميع أنحاء العالم.