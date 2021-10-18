شروط محمد صلاح للتجديد على طاولة ليفربول

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أكتوبر 2021 07:24 مساءً - منذ 27 دقيقة

حدد المصري محمد صلاح نجم ليفربول شروطه النهائية أمام إدارة النادي الإنجليزي، وذلك للموافقة على تجديد عقده.

ويرتبط محمد صلاح بعقد مع ليفربول يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، ولكن إدارة النادي الإنجليزي بدأت المفاوضات مبكرا منذ عدة أشهر، لا سيما وأنها تعمل على الحفاظ على القوام الرئيسي من خلال تجديد عقود أبرز النجوم.

وبحسب تقرير سابق لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن صلاح طلب الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع نظير تجديد عقده مع ليفربول حتى صيف 2025، ما سيجعله صاحب أعلى راتب في تاريخ النادي.

ولكن، وبحسب أحدث تقرير نشرته صحيفة “تليجراف” البريطانية، فإن رامي عباس وكيل صلاح، والذي وصل منذ أيام قليلة إلى بريطانيا وحضر مع اللاعب حفل “إيرث شوت”، وضع على طاولة ليفربول شروط اللاعب النهائية لتجديد العقد.

“تليجراف” ذكرت أن صلاح لا يمانع في تجديد عقده مع ليفربول، حتى صيف 2025، ولكن بشرط أن يحصل على راتب أسبوعي يقدر بـ400 ألف جنيه إسترليني.

هذا الراتب، سيجعل صلاح أيضا صاحب أعلى راتب في تاريخ النادي، متفوقا على الهولندي فيرجيل فان دايك، والذي قام بتجديد عقده قبل شهرين، وذلك حتى صيف 2025 مقابل 220 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع أي أعلى من صلاح، والذي يحصل حاليا على 200 ألف إسترليني.