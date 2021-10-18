بالصور.. هدية من نوع خاص لبابا الفاتيكان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أكتوبر 2021 07:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

قدم رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، هدية من نوع خاص للبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، خلال زيارته له (الإثنين).

واختار كاستكس أن يهادي البابا فرانسسيس، المولود في الأرجنتين والذي يعد أحد محبي لعبة كرة القدم، بهدية غير عادية، تمثلت في قميص للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، موقع منه شخصيا.

ووفقا لما أوردته وكالة رويترز للأنباء فإن كاستكس أجرى محادثات خاصة في الفاتيكان مع البابا استمرت 35 دقيقة، أهداه بعدها القميص رقم 30 الذي يرتديه ميسي في باريس سان جيرمان والذي وقّع عليه اللاعب.

ويعد البابا (84 عاما) أحد عشاق ميسي صاحب الـ34 عاما، وقد التقاه ذات مرة ووصفه بأنه أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور.

كما قدم رئيس الوزراء الفرنسي هدية أكثر تقليدية للبابا هي نسخة من طبعة عام 1836 من رواية فيكتور هوجو الكلاسيكية “نوتردام دو باري”.

يذكر أن البابا معروف بحبه الشديد للعبة كرة القدم، وأنه من أشد المعجبين بفريق سان لورينزو الأرجنتيني المنتمي إلى العاصمة بوينس آيرس.