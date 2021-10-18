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مصر.. إدراج مسيرة محمد صلاح في المناهج الدراسية

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أكتوبر 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

محمد صلاح

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، إدراج مسيرة اللاعب محمد صلاح ضمن مناهج المرحلة الإعدادية والثانوية في العام الدراسي الحالي.

وقالت نوال شلبي مدير مركز تطوير المناهج في الوزارة، إنه سيتم تدريس مسيرة اللاعب المحترف ضمن صفوف نادي الإنجليزي في منهج اللغة الإنجليزية للمرحلتين الإعدادية والثانوية كأحد الشخصيات الناجحة، ولإبراز دوره في دعم بلده بما يناسب طبيعة اللغة الإنجليزية ومستوى الكفاءة اللغوية.

وأشارت إلى أنه سيتم عرض مسيرة صلاح كنموذج رائع للبطل القدوة الذي يهتم بتقديم الدعم المعنوي والمادي لأهل بلده.

ويمر صلاح بواحدة من أفضل فتراته مع ليفربول، حيث سجل 10 أهداف وصنع 4 آخرين في 10 مباريات هذا الموسم.

وعادل الفرعون المصري رقم النجم الإيفواري المعتزل ديديه دروغبا، كأكثر اللاعبين من القارة الأفريقية تسجيلا للأهداف في الممتاز برصيد 104 أهداف.

ويتصدر محمد صلاح حاليا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، برصيد 7 أهداف لكليهما.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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