شكرا لقرائتكم خبر عن صناع "عائلة تس" لـ بيومى فؤاد وخاطر يواصلون بروفاتها استعدادًا لعرضها (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق عمل مسرحية "عائلة تس" البروفات استعدادًا لعرض المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض، وهى المسرحية التي تضم عددًا من نجوم الكوميديا مثل أوس أوس، مصطفى خاطر، بيومى فؤاد، شيماء سيف، محمد سلام، سليمان عيد، مصطفى البنا، وإخراج أوتاكا.



نجوم المسرحية فى الكواليس



فريق العمل فى الكواليس

فى سياق مختلف يشارك الفنان مصطفى خاطر فى فيلم "مربع برمودا"، ويجسد خاطر في الفيلم شخصية فنان تشكيلي يسوقه فنه وأعماله إلى الوقوع في العديد من المغامرات الصعبة وتمر الشخصية بعدد من التحولات، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت، ومن المقرر عرضه آخر العام، ويظهر فيه خاطر وعبد الجليل بلوك وشكل جديد، حيث يظهر الأول بشعر مسبسب، والثانى أصلع.



كواليس المسرحية



بروفات عرض عائلة تس

كما ينشغل أوس أوس بتصوير مشاهده في مسلسل "الفرح فرحنا" الذى يقوم ببطولته، وينشغل بتصويره خلال الفترة الماضية.



بروفات عائلة تس