شكرا لقرائتكم خبر عن صناع كباتن الزعترى: صورنا 700 ساعة ومهمة المونتاج كانت صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منة الشيشيني، مونيترة الفيلم الوثائقي كباتن الزعتري خلال ندوة الفيلم بمهرجان الجونة، إن فريق العمل صور 700 ساعة، وكانت مهمة المونتاج صعبة جدت.

ومن جانبه قال المخرج علي العربي مخرح الفيلم، إن محمود وفوزي بطلي الفيلم تلقيا عروضًا ومنحًا ومن المقرر أن يتحولوا لمدربين كرة قدم، وأضاف العربي أن آخر يوم تصوير كان هو الأصعب، لأنه لن يستطيع رؤية أهل المخيم الذي عاش معهم لسنين فترة تصوير الفيلم.

شارك فيلم "كباتن الزعتري" في أكثر من 82 مهرجانًا حول العالم، وترشح لأكثر من 15 جائزة دولية، وشهد عرضه العالمى الأول في مهرجان صاندانس السينمائي الدولي، حيث حصل على المركز الثاني ضمن قائمة أفضل أفلام في المهرجان، والفيلم كان قد فاز بعدة جوائز عند مشاركته في الدورة الثالثة ضمن القائمة القصيرة للأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج.

يدور قصة "كباتن الزعتري" حول محمود وفوزي، اللذين يعيشان في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن منذ خمس سنوات. على الرغم من ظروفهما الصعبة، فإنهما يركزان كل طاقتهما على حبهما الأول: كرة القدم. عندما تصل أكاديمية أسباير إلى المخيم لاختيار لاعبين لبطولة دولية، ومن المنتظر أن ينطلق الفيلم في دور العرض الأمريكية في نيويورك ولوس أنجلوس ابتداءً من 19 نوفمبر.