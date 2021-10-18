نظرة هند صبري إلى خطيبها السابق باسل خياط في “الجونة” تتصدر الترند – (شاهدها الآن)

كتب امير فتحي في الاثنين 18 أكتوبر 2021 05:44 مساءً - حالة من الجدل أثيرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن إلتقى كل من الممثلة التونسية ​هند صبري​ وخطيبها السابق الممثل السوري ​باسل خياط​، سويًا في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

وأثارت تلك اللقطة القصيرة التى رصدت هند وهي تلتقي بخطيبها السابق النجم السوري مع زوجته الحاليه، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشر الفيديو بين العديد من الحسابات الفنّية.

وظهرت هند على السجادة الحمراء، أمام عدسات المصورين، ليمر من خلفها مباشرة خياط وزوجته ناهد زيدان، من دون أن يقوما بإلقاء التحية على بعضهما البعض واكتفوا بالابتسام فقط، ليتصدر إسمهما الترند على مواقع التواصل.

متابعو الممثلين أكدوا أن هذا الأمر غير صحيح ومحبب، خصوصًا وأن تلك الأخبار التي تم تداولها عقب إنفصالهما، أكدت أنهما على وفاق تام، ما سبب إنزعاج للعديد منهم الذين أحبوا هذا الثنائي سابقًا.

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وسلط بعض المتابعين الضوء على نظرة زوجة باسل خياط وابتسامتها فعلقت إحدهن: “مراته ليها حاجه تانيه اللي هو أنا اللي خدته يا حبيبي عمومًا مكنش مكتوب ليهم نصيب يبقو مع بعض كل واحد مع الشخص المناسب دلوقتي”.

وجمعت علاقة حب كلًا من هند صبري وباسل خياط وبقيا مخطوبين لمدة عامين ونصف العام، إلا أنهما انفصلا بسبب غيرة خياط الشديدة، لكنهما لا يزالان صديقين جيدين وفي كل مرة يلتقيان يضحكان على تصرفاتهما الصبيانية آنذاك.

يُذكر أن باسل خياط متزوج من ناهد زيدان وأنجب منها ابنه شمس الدين وابنته إيزابيل، بينما هند متزوجة من رجل الأعمال المصري أحمد الشريف وأنجبت منه ابنتين هما: علياء وليلى

اللافت في هذا الأمر أن علاقة حب هند صبري وباسل خياط لا زالت مستمرة حتى اليوم أي أن صداقتهما لم تنتهِ وظلا محافظان على العلاقة الجيدة رغم انفصالهما.

وأكد باسل خلال مقابلة تلفزيونية من قبل أن هند فيلسوفة وتستطيع أن تفيد كثيرًا في هذا الموضوع وبدى واضحًا أنهما ليسا على خلاف بل هما أصدقاء يتقابلان بشكلٍ طبيعي.

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