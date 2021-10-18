"شاعر المليون" يختتم جولته في عُمان

محمد الفلاح - الإثنين 18 أكتوبر 2021

اختتمت لجنة تحكيم برنامج شاعر المليون بموسمه الـ10، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، الأحد، جولتها الرابعة في عاصمة سلطنة عُمان "مسقط" التي شهدت إقبالاً كبيراً من المشتركين الذين قدموا قصائد مميزة.



وتبدأ لجنة التحكيم، مساء الإثنين، مقابلة شعراء في أبوظبي بشكل مباشر على مدار يومين وسط تحضيرات وإجراءات تعكس التصميم على التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وقال سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر عضو لجنة التحكيم برنامج "شاعر المليون"، إن الإقبال من الشعراء العُمانيين كان كبيراً والجولة ناجحة.

وأشاد بمستوى المشاركين، وتوقع أن يحصل شعراء عُمان على نصيب جيد من المقاعد في قائمة المائة هذا الموسم.

من جانبه، أكد الشاعر حمد السعيد، عضو لجنة التحكيم، أن شعراء عمان على مر المواسم التسعة الماضية من "شاعر المليون" يشكلون حضوراً قوياً ومميزاً، ‏وكانت جولة عمان ضرورية حتى لا نخسر مثل هذه الكوكبة المميزة من الشعراء.