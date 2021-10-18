أوّل مسلسل عربي مُقتَبس: “الهيبة” بالتركي قريباً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت شركة “القمر” التركية للإنتاج الفني شراء حقوق مسلسل “الهيبة” لتقديمه بنسخة تركية، في سابقة درامية عربية، إذ أنّها المرة الأولى التي يتم فيها اقتباس مسلسل عربي لتحويله إلى تركي.

في هذا السياق، عبّر بطل مسلسل “الهيبة”، النجم السوري تيم حسن عن سعادته بأن يكون “الهيبة” أوّل مسلسل عربي يتم تحويله إلى تركي، وقال في تغريدة على حسابه الرسمية في موقع “تويتر”: “نحن سعداء أن نرى الأتراك و للمرة الأولى ينتجون مسلسلا يُقتبس ويُبنى على مسلسل عربي وهو مسلسلنا : الهيبة ، كل التوفيق”.

وحتى الآن لم تعلن شركة “القمر” التي تعتبر من أكبر شركات الإنتاج وأهمّها في تركيا، عن هوية البطل الذي سيُقدّم شخصية جبل شيخ الجبل التي يجسّدها النجم تيم حسن.

وأفادت تقارير إعلامية تركية بأن شركة “قمر” التي اشترت حقوق المسلسل من شركة “الصبّاح إخوان”، ستعلن عن أسماء أبطال العمل في الأيام المقبلة.