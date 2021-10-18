ضارباً بقرار “الموسيقيين” عرض الحائط.. حسن شاكوش يُحيي حفلاً في تونس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن مؤدي المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، ضرب بقرار نقابة الموسيقيين بمنعه من الغناء عرض الحائط، حيث أحيا حفلاً غنائياً في تونس، رغم منعه من الغناء نهائياً، إثر مشاجرته مع الفنان الشعبي رضا البحراوي، في الساحل الشمالي خلال الفترة الماضية.

ونشر مقطع فيديو، عبر “إنستغرام”، إذ ظهر خلاله على المسرح وهو يُغني أغنية “حبيبتي”، وعلّق قائلاً: “الحمد لله تمت حفلة تونس على خير… شكراً شعب تونس الجميل”.

وكان مؤدي المهرجانات قد طرح أخيراً، أحدث أغانيه بعنوان “وياك”، وذلك عبر “يوتيوب”، وتخطت مشاهداتها حاجز النصف مليون مشاهدة.

وكانت نقابة المهن الموسيقية، قد أصدرت قراراً بمنع مؤدي المهرجانات حسن شاكوش من الغناء لأجل غير مسمى، وذلك بعد مُشاجرته مع البحراوي، حيث تبادلا الألفاظ المسيئة أمام الجمهور، وهو ما رفضته نقابة المهن الموسيقية.

وعلّق شاكوش، على قرار نقابة المهن الموسيقية، بمنعه عن الغناء مدى الحياة، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “على مسؤوليتي”، المذاع عبر شاشة قناة “صدى البلد”، أنّه يعتبر النقابة بيته الثاني، قائلاً: “أنا مع قرار النقابة وراضٍ به”.