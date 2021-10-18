للمرة الأولى في التاريخ.. تصوير فيلم سينمائي في الفضاء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في سابقة من نوعها، عاد طاقم سينمائي روسي إلى الأرض بعد تصوير أول فيلم سينمائي في الفضاء يحمل عنوان “التحدي”، في مهمة استغرقت 12 يوماً. ويتكون أفراد الطاقم من الممثلة يوليا بيريسيلد والمخرج كليم شيبينكو ورائد الفضاء الروسي أوليغ نوفيتسكي.

وتدور أحداث “التحدي” حول طبيبة تضطر إلى السفر خلال وقت قصير إلى محطة الفضاء الدولية من أجل إنقاذ حياة رائد فضاء.

وعاد طاقم التصوير يوم الأحد 17 تشرين الأول (أكتوبر) إلى الأرض حيث هبطت المركبة الفضائية الروسية بنجاح في المطار الفضائي “بايكانور” في كازاخستان. وكان الفريق قد وصل في 5 تشرين الأول (أكتوبر) 2021 إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة الفضاء “سويوز إم إس-19”.

وبذلك، تكون روسيا قد تفوقت على أميركا في السباق الفضائي الجديد بتصوير أول فيلم في التاريخ في الفضاء بعد أن كانت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” قد أعلنت العام الماضي عن تعاونها مع شركة “سبيس إكس” والممثل توم كروز والمخرج دوج ليمان لتصوير أول فيلم طويل في الفضاء بميزانية تقدر بنحو 200 مليون دولار.