رسمياً.. خطوبة كورتني كارداشيان إلى ترافيس باركر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خُطبت نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان إلى قارع الطبول ترافيس باركر، ونشر الاثنان صوراً لما بدا أنّه عرض زواج على أحد الشواطئ.

ونشر الخطيبان صوراً لهما على موقع “إنستغرام”، مع ورود حمراء وشموع بيضاء إلى جانب البحر، وعلقت كارداشيان قائلة: “إلى الأبد”. وأكّد ممثّل لكارداشيان نبأ الخطوبة.

كما نشرت شقيقتها كيم كارداشيان، نجمة تلفزيون الواقع أيضاً، مقطعاً مصوّراً منفصلاً للزوجين تظهر فيه كورتني وهي تضع خاتماً كبيراً من الماس، مع خلفيّة صوتيّة لمقطع من أغنية “Marry You”، للمغنّي برونو مارس.

كما نشر باركر، قارع الطبول في فرقة موسيقى الروك (بلينك-182)، رسائل تهنئة لهما.

وقال موقع “تي. إم. زد”، إنّ عرض الزواج تمّ في فندق على شاطئ البحر في مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا الأميركيّة.

ودخلت كورتني (42 عاماً)‭‭ ‬‬في علاقة رسميّة مع باركر (45 عاماً) في شباط الماضي.