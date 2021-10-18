استضافة الأمير ويليام لـ محمد صلاح حديث الجمهور.. فما المناسبة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحدثت استضافة الأمير ويليام اللاعب المصري المخضرم محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تناقل صور “صلاح” بشكل كبير بين محبيه الذين عبروا عن فخرهم به.

وجاءت تلك الاستضافة على هامش إقامة الدورة الأولى من حفل توزيع جوائز “إرث شوت”، بحضور الأمير ويليام، إذ تهدف الجائزة إلى إيجاد الحلول المناسبة لأكثر تحديات العالم في العقد المقبل، وهي البيئة والتغير المناخي. وتمت إضاءة قصر “كينسنغتون”، باللون الأخضر، ووصل إلى السجادة الخضراء محمد صلاح، الذي التقى ويليام وكيت وتبادل معهما الأحاديث.

وحضر من لاعبي كرة القدم أيضاً داني ألفيس، الذي يعد عضو مجلس جائزة “إرث شوت” رفقة زوجته جوانا سانز، كما حرصت على الحضور الممثلة والناشطة البيئية إيما واتسون، التي ارتدت فستاناً أبيض فضفاضاً.

واختار الأمير ويليام ارتداء سترة باللون الأخضر الداكن من المخمل لتتماشى مع المناسبة البيئية محل الجائزة، كما نسقها مع بنطلون أسود وتوب أسود. أما كيت ميدلتون، زوجة ويليام، فقد ظهرت مرتدية فستاناً أرجوانياً انسيابياً مع حزام مطرز عند الخصر، وتبين أنها كانت قد ارتدت هذا الفستان في وقت سابق عام 2011، في إطار اعتماد أزياء صديقة للبيئة.

في سياق متصل، عبّر الأمير تشارلز عن فخره بابنه الأمير ويليام، من خلال بيان جاء فيه أنه فخور بابنه ويليام، لالتزامه المتزايد بالبيئة وطموح جائزة “إرث شوت”. وبين أن الجميع في احتياج لأن يتم التعاون لإلهام وإعادة تصور وبناء المستقبل المستدام الذي يطمح إليه من أجل أجيال المستقبل.