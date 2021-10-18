أبرزهم مايلي سايروس.. مشاهير يردون على بريد معجبيهم بأنفسهم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في الماضي، كانت وسيلة التواصل بين المعجبين ونجومهم المفضلين هي الرسائل الخطية التي يرسلونها، وكان هناك من يتولى الرد على بريد المعجبين، لكن مع التطور التكنولوجي، وظهور الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت هي وسيلة التواصل بين المعجبين والمشاهير، وذلك من خلال ترك الرسائل والتعليقات على صفحات النجوم الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي. وفي أغلب الأحوال، قد يتلقى المعجبون والمتابعون ردوداً من المسؤولين عن إدارة صفحات النجوم، لكن هناك عدد من نجوم هوليوود يُفضلون متابعة صفحاتهم الرسمية بأنفسهم، والرد على رسائل وبريد المعجبين وأبرزهم:

تايلور سويفت:

تحرص المغنية الشهيرة، تايلور سويفت، على فحص وتتبع البريد والرسائل والتعليقات التي تتلقاها من محبيها ومتابعيها، وتحاول سويفت بذل أقصى جهد لمتابعة كل شخص يُرسل لها رسالة أو تعليقاً حتى تقوم بالرد عليهم، ورغم أن عدد متابعيها ضخم للغاية، فإنها بشكل عام ترد بنفسها على أغلب الرسائل، وهذا يظهر بشكل واضح عندما ردت على رسومات رقيقة أرسلها لها مجموعة من الأطفال الصغار، وأيضاً باقات الزهور التي أرسلتها لمجموعة من الطلاب قبل حفل تخرجهم، بعد رسالتهم إليها، كما أنها تُعلق بشكل إيجابي وداعم لكل شخص يترك تعليقاً عن معاناته مشكلة ما.

جون ليجند:

يهتم المغني الأميركي، جون ليجند، بالتحدث والتواصل مع محبيه ومتابعيه، ليس فقط من خلال الرسائل أو البريد، لكن من خلال الوجود معهم مباشرة عبر بث مباشر، أو تخصيص الوقت للاستماع إلى أسئلتهم والإجابة عنها.

مايلي سايروس:

تعتبر المغنية والممثلة الأميركية، مايلي سايروس، من أشهر المغنين الناجحين على المستوى العالمي، ووسط انشغالاتها الكثيرة، لا تتوقف سايروس عن متابعة تعليقات ورسائل محبيها ومعجبيها، وأكثر من مرة علقت سايروس على منشورات وتعليقات للمتابعين، وتُجيب أسئلتهم وتستجيب لمطالبهم.

تيم ألين:

رغم شهرته الكبيرة وانشغاله المستمر، يحرص النجم تيم ألين على الرد على رسائل معجبيه، والتواصل معهم عبر منصات التواصل الاجتماعي بشكل مستمر، وعلى مدار السنوات الماضية كان يُرسل توقيعه للعديد من محبيه، ويقرأ رسائلهم، ويجيب عليهم بنفسه.

ديفيد ويليامز:

يهتم الممثل الكوميدي وعضو لجنة تحكيم أشهر برنامج لاكتشاف المواهب “Britain’s Got Talent”، ديفيد ويليامز، بتعليقات ورسائل معجبيه، ولا يمل الرد على كافة الرسائل بنفسه، سواء المرسلة عن طريق البريد، أو التي يتلقاها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. وفي إحدى المرات، واجه مكتب البريد الذي يُسلم إليه بريد معجبيه مشكلة أدت لضياع العديد من رسائل معجبيه، فغرد عبر “تويتر” ليطلب من معجبيه أن يكتبوا إليه، ويعيدوا إرسال البريد مرة أخرى.