شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "ريش" يقدم صورة المجتمع بشكل مسىء ومخرجه لم يقدم الصورة الحقيقية لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار فيلم "ريش" الجدل في جنبات فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى المقامة حالياً في مدينة الجونة بعد عرضه أمس الأحد، حيث أبدى عدد من الفنانين من الذين حضروا الفيلم غضبهم من الصورة التي نقلها العمل عن المجتمع والإسراف في مشاهد الفقر التي تضمنتها الأحداث، واعتبروا أنه يسئ للبلاد، ولا يقدم الصورة الحقيقية لمصر.

وشهدت قاعة العرض أمس الأحد مغادرة عدد من الفنانين الفيلم بعد مرور أقل من ساعة على عرضه، وهم شريف منير، أحمد رزق، أشرف عبد الباقى إضافة إلى المخرج عمر عبد العزيز، وتبين بعد ذلك أن سبب المغادرة هو اعتراضهم على موضوع الفيلم والطريقة التي يُظهر بها المجتمع، وازداد الجدل بعد ذلك حول قضية الفيلم.

ويبدو أن مخرج الفيلم عمر الزهيرى اختيار طرح قصيته في الفيلم بهذا الشكل المسىء حتى يحظى الفيلم باهتمام من المهرجانات الخارجية، حيث كان عرضه الأولى في الدورة الـ 60 من من مهرجان كان، وفى المؤتمر الذى أقيم اليوم ضمن فعاليات مهرجان الجونة اعترف الزهيرى أنه أراد تقديم فيلم يُحدث صدام قائلاً وأنه توقع هذا الجدل دون الاكتراث بصورة البلد أمام الجمهور من مختلف الدول.

فيلم "ريش" هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وقد اشترك فى تأليفه مع السيناريست أحمد عامر، ويقدم قصة أم تعيش فى كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذى لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه وذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة.

وتستكمل الأحداث أثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل فى إعادة الزوج، الزوج الذى كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثاً عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغيرٍ قاسٍ وعبثى.