شكرا لقرائتكم خبر عن غضب على السوشيال ميديا لتعمد الإساءة للمجتمع المصرى فى فيلم ريش بمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سادت حالة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعى بين الجمهور بسبب الصور المنتشرة من عرض فيلم "ريش" فى مهرجان الجونة السينمائى، والذى يظهر صورة مسيئة وغير حقيقية لحياة المصريين، حيث عبر المغردون عن استيائهم من مشاهد الفيلم المتداولة.

وجاءت حالة الاستياء الكبيرة بين الجمهور عبر منصات السوشيال ميديا بعد حالة الغضب الشديد التى سيطرت على الفنانين المشاركين فى مهرجان الجونة السينمائى، من عرض فيلم "ريش" الذى يسىء بشكل كبير لمصر، ويظهر صورة غير حقيقية عن المجتمع المصرى.

وشهد عرض الفيلم أمس مغادرة الفنانيين والمشاركين بعد نحو ساعة من عرض الفيلم، وكان أول المغادرين الفنان شريف منير، الذى ظهر غاضبا للغاية، وتبعه الفنان أحمد رزق، ومن خلفه الفنان أشرف عبد الباقي، كما غادر قاعة العرض المخرج عمر عبدالعزيز، وكانت وجهة نظرهم أن الفيلم يحوى مشاهد لا تظهر الصورة الحقيقية لمصر.

"ريش" إنتاج محمد حفظي، وشارك فى بطولته دميانة نصار، سامى بسيون، محمد عبد الهادي، فادى مينا، ابوسفين نبيل، نعيم عبد الملك، محمد صدقي، يوستينا سمير، ناصر جلال، عبدالله، سامية، سيناريو واخراج عمر الزهيري.