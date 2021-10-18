شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج فيلم كباتن الزعترى: أتقبض علينا وفكرونا لاجئين وعايزين نهرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج علي العربي، مخرج فيلم كباتن الزعتري، وذلك في ندوة فيلمه الوثائقي في مهرجان الجونة، إنه تم القبض على فريق الفيلم أثناء تصويره في المخيم، معتقدين أن فريق الفيلم من اللاجئين ويريدون الهروب.

وأضاف العربي، أنه كان يصور تقريرًا داخل المخيم وسأله فوزي بطل الفيلم، حول ما اذا كان ما يصوره سيصل للعالم، وعندما أجابه بنعم قال له إنه يحلم باحتراف كرة القدم ومن هنا قرر تقديم الفيلم، وأصبح فريق الفيلم نافذة يعرف منها أهل المخيم ما يحدث في العالم.

وأكمل علي العربي حديثه: قررت ألا أصور مزيدًا من ساعات العمل بعدما وصل فوزي ومحمود لمرحلة النضج في عمر الـ23، خاصة أن الرحلة بدأت معهم وهما فى عمر الـ 16 عامًا.

شارك فيلم "كباتن الزعتري" في أكثر من 82 مهرجانا حول العالم، وترشح لأكثر من 15 جائزة دولية، وشهد عرضه العالمى الأول في مهرجان صاندانس السينمائي الدولي، حيث حصل على المركز الثاني ضمن قائمة أفضل أفلام في المهرجان، والفيلم كان قد فاز بعدة جوائز عند مشاركته في الدورة الثالثة ضمن القائمة القصيرة للأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج.

يدور قصة "كباتن الزعتري" حول محمود وفوزي، اللذين يعيشان في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن منذ خمس سنوات. على الرغم من ظروفهما الصعبة، فإنهما يركزان كل طاقتهما على حبهما الأول: كرة القدم. عندما تصل أكاديمية أسباير إلى المخيم لاختيار لاعبين لبطولة دولية، ومن المنتظر أن ينطلق الفيلم في دور العرض الأمريكية في نيويورك ولوس أنجلوس ابتداءً من 19 نوفمبر.