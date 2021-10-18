شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يستعيد ذكريات دلال عبد العزيز بمشهد كوميدى من "سابع جار".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد النجم حسن الرداد، ذكريات النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، والدة زوجته النجمة إيمي سمير غانم، ونشر مشهدًا لها من مسلسل "سابع جار"، والذي ظهرت به فى حالة ضحك طبيعية، مع باقي النجوم بالمسلسل، وعلق علي الفيديو عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلاً: "حبيبتى الله يرحمها، كانت ضحكتها حلوة وكريزة الضحك كانت بتجيلها فى أى وقت.. كويس إن الممثلين فضلوا مكملين".

وكان الفنان حسن الرداد، تسلم التكريم المهدى للفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز من مهرجان الفضائيات العربية، قبل انطلاق الحفل وغادر مباشرة.

كما سبق ووجه الفنان حسن الرداد، رسالة دعم إلى زوجته الفنانة ايمي سمير غانم يواسيها فيها على فقدان والديها النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، ونشر حسن الرداد صور تجمعه بزوجته إيمى، على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، وعلق عليها: "مافيش أصعب من فقدان أعز الناس لأى حد، وفقدان الأب والأم مرة واحدة أصعب صدمة ممكن الواحد يتعرض لها فى حياته".

وأضاف حسن الرداد في رسالته لدعم زوجته: "لازم يصبرك عشق الجمهور لوالدك النجم الكبير اللى عشقته ملايين الناس فى الوطن العربى كله ووالدتك الفاضلة اللى أعمالها فى الخير ومساعدتها لكل محتاج يشهد عليها كل الناس، إن شاء الله يا حبيبتى ربنا يصبرك و ترجع ضحكتك الحلوة تانى تنور الدنيا وترجعى لشغلك و جمهورك الكبير المحترم يا احلى زوجة و أجمد كوميديانة فى مصر كلها".