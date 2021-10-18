شكرا لقرائتكم خبر عن رامى مالك يجسد مشاهد من مسلسل "لعبة الحبار" بطريقة كوميدية ببرنامج snl.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم المصري الأصل رامي مالك ضيفًا في برنامج "Saturday Night Live"، مؤكدًا خلال حديثه عن انجذابه دائمًا لشخصيات الأشرار، وسر نجاح دوره في فيلم NoTimeToDie



رامي مالك

وقال مالك خلال حلقة البرنامج: "لقد جسدت الكثير من الأدوار الدرامية في مسيرتي المهنية، كان آخرها هو دور الشرير في فيلم جيمس بوند الجديد، لكني لا أحب تجسيد أدوار الكوميديا ​​عادةً"، مضيفًا: "ظللت أذكر نفسي بأن جيمس بوند قد يكون قويًا وبطلًا للجميع، لكن لا يوجد خصم أعظم من سافين، ولا قوة أو إنسان أكثر ذكاءً من سافين".



رامي

وفي إحدى فقرات البرنامج قام رامي مالك بتمثيل مشاهد من مسلسل "لعبة الحبار" بطريقة كوميدية مع الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون، مشيدًا بالمسلسل الذي حقق نجاحًا عالميًا على المنصة منذ بداية عرضه.

ونقل رامي مالك وبيت ديفيدسون أحداث العمل إلى حلقة Saturday Night Live التي شارك فيها رامي، ولكن هذه المرة عن طريق أغنية تذكر الأحداث العنيفة التي يتناولها العمل من أجل الحصول على المال ولكن بطريقة ساخرة.

ويعبّر رامي بالأغنية عن صدمته بالمبلغ الذي ربحه وهو نحو 45 مليار ليكتشف لاحقًا عن أن قيمة العملة مختلفة عما يعرفه، ويقول في الكلمات: "45 مليار، هذا مال كثير، أو على الأقل كما اعتقد، أنا مشوش فيما يتعلق بالعملة".