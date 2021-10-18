شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء الشايب تطرح دعاء "حبيبى يا رسول الله" احتفالاً بمولد الحبيب (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة شيماء الشايب دعاء جديدا تحت عنوان "حبيبي يا رسول الله"، على طريقة الفيديو كليب، بمناسبة المولد النبوي الشريف، من كلمات الشاعر نور سليمان، وألحان والدها شفيق الشايب، توزيع موسيقي كيمز، عازف ناي أحمد مانشستر، عود أحمد مصطفى، منتج فنى حسام محمد.

وتم تصوير الكليب داخل أحد الحدائق بمنطقة الشيخ زايد، على مدار يومين، وتقول كلمات "الدعاء": " حبيبي يا رسول الله محمد يابن عبد الله، أنا واقفة علي بابك بزور قبرك ومحرابك، وبدعي ودعوتي لله يشيل عنا البلاء والخوف، يطمن قلبنا الملهوف، أكيد في الدنيا دي احنا ضيوف وارواحنا في ايدين الله حبيبي يا رسول الله، بحق حبيبك اقبلنا ونجينا وطمنا، يارب شفاعته تشملنا وفي الجنة صحبا معاه حبيبي يا رسول ".