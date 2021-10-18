شكرا لقرائتكم خبر عن بهذه الكلمات هنأ نجوم الفن الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوى الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة الأمة الإسلامية، وكل متابعيهم بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، عبر حساباتهم المختلفة على السوشيال ميديا.

وكتبت النجمة نجوى كرم: "تهاني من قلبي بمناسبة المولد النبوي الشريف وبتمنّى يعمّ السلام ببلدي لبنان وبكل البلدان العربيّة آمين"، وقالت النجمة سيرين عبد النور كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة المولود النبوي الشريف".

وغردت النجمة كارول سماحة، قائلة: "كل عام وأنتم بخير أصدقائي بمناسبة المولد النبوى الشريف"، وكتبت النجمة نوال الزغبى: "كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول المولود النبوي الشريف أعاده الله بالصحة والخير والعافية".

وقالت النجمة ميريام فارس: "ينعاد على الجميع بذكرى المولود النبوي الشريف ويارب الصحة والسلام والاستقرار لكل العالم وخاصة ً ببلدي الحبيب"، وغردت الفنانة مى كساب قائلة: "ولد الهدي فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء صلوا عليه وسلموا تسليمًا".

وكتب النجم راغب علامة: "أتقدّم من جميع الأهل والأصدقاء والأحبّاء في جميع أنحاء العالم بأسمى التبريكات بمناسبة ذكرى المولود النبوى الشريف، مُتمنّياً أن تحمل هذه المناسبة رسالةً للسلام، ولإحقاق الحقّ والعدل والمحبّة والتسامح، وعودة الأمان إلى وطني الحبيب لبنان".

وغرد النجم حسين الجسمى، قائلا: "نهنئ الأمة الإسلامية في ذكرى مولد خير البشر.. البشير النذير.. والسراج المنير اللهم صلِّ وسلّم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا".



حسين الجسمى



راغب علامة



سيرين عبد النور



كارول سماحة



ماجى بو غصن



مى كساب



ميريام فارس



نجوى كرم



نوال الزغبى