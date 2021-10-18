شكرا لقرائتكم خبر عن السبكى بعد تعاقده مع محمد سعد على فيلم جديد: أكتر واحد ضحك مصر بصوت عالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج كريم السبكى، عودة النجم محمد سعد للسينما بعد غياب بفيلم جديد من إنتاج والده أحمد السبكى، ولم يكشف تفاصيل أخرى عن العمل.

ونشر كريم صورة مع والده المنتج أحمد السبكي والنجم محمد سعد، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب قائلا: "بإذن الله عودة واحد من أفضل الكوميديانات في مصر في فيلم جديد إن شاء الله أكتر واحد ضحك مصر بصوت عالى".



محمد سعد

يذكر أنه الشهر الماضى، انتشرت شائعة وفاة الفنان محمد سعد متأثرًا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا فيما أعرب النجم الشهير باللمبى عن غضبه الشديد من هذه الشائعة، ومن الذين أطلقوها.

وقال النجم محمد سعد، فى تصريحاته لـ"الخليج 365": "أنا زى الفل والحمد لله بصحة جيدة جدا، وحسبى الله فى اللى وراء هذه الشائعة، اللى خضت أهلى وأصدقائى عليا، وإن شاء الله هيشوف الكلام ده في أعز شخص له".