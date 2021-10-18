شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تستعد لطرح "أشرف الأعراب" بالتزامن مع احتفالات المولد النبوى الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة لطيفة التونسية، عن اقتراب طرح أغنيتها الجديدة "أشرف الأعراب"، بالتزامن مع احتفالات المولد النبوى الشريف، وظهرت لطيفة فى البوستر، وهى ترتدى زيا أبيض، وتضع غطاء للرأس أبيض اللون.

وقالت لطيفة فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "قريبًا.. محَمَّدٌ أَشْرَفُ الأعْرَابِ والعَجَمِ، من كلمات الامام البوصيري من برده المديح و ألحان وتوزيع إسلام صبري، المولد النبوي القصيدة المحمدية".



لطيفة التونسية



لطيفة

ومن جهتها نوهت دار الافتاء أن المولد النبوي الشريف غدا الثلاثاء 12 ربيع الأول وليس اليوم الاثنين، كما أوضحت الدار أن المولد النبوي الشريف إطلالة للرحمة الإلهية بالنسبة للتاريخ البشري جميعه؛ فلقد عَبَّر القرآن الكريم عن وجود النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بأنه "رحمة للعالمين"، وهذه الرحمة لم تكن محدودة؛ فهي تشمل تربيةَ البشر وتزكيتهم وتعليمهم وهدايتهم نحو الصراط المستقيم وتقدمهم على صعيد حياتهم المادية والمعنوية، كما أنها لا تقتصر على أهل ذلك الزمان؛ بل تمتد على امتداد التاريخ بأسره ﴿وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ [الجمعة: 3].

كما أوضحت كيفية الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، مؤكدة ان الاحتفال بذكرى مولد سيد الكونَين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبي الرحمة وغوث الأمة سيدنا محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- من أفضل الأعمال وأعظم القربات؛ لأنها تعبير عن الفرح والحب للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ومحبة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أصل من أصول الإيمان، وقد صح عنه أنه -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» رواه البخاري.