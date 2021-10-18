خاص| هل وائل كفوري مازال في المستشفى؟ نقيب الموسيقيين اللبنانيين يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدر الفنان اللبناني وائل كفوري تريند مواقع "تويتر" و"جوجل"، بعد الحادث الذي تعرض له مساء الجمعة الماضي على طريق أوتوستراد جبيل، وخضوعه للعلاج في إحدى المستشفيات اللبنانية.

الفنان فريد بوسعيد، رئيس نقابة محترفي الموسيقى والغناء فى لبنان في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الفنان وائل كفوري عاد إلى منزله، وحالته الصحية ممتازة".

وتابع: "وائل قضى يومين بالمستشفى بسبب إصابته برضوض إثر الحادث، وبعد الفحص والملاحظة في المستشفى، والتأكد من سلامته، غادر المستشفى مساء أمس، وعاد إلى منزله".

وتعرض الفنان وائل كفوري لحادث مروع على طريق أوتوستراد جبيل، المسلك الغربي باتجاه بيروت، مساء الجمعة، وتم نقله إلى مستشفى المعونات - جبيل للمعالجة، حيث خضع للفحوص الطبية اللازمة.

وأسفر الحادث عن رضوض في أنحاء جسده وأضرار جسيمة لحقت بالسيارة التي كان يقودها، حيث اصطدمت بقناة مياه لدى الضغط المفاجئ على الفرامل، ما أدى إلى تدهورها.