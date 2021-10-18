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حسن الرداد يكشف عن فيديو لدلال عبدالعزيز في الكواليس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان حسن الرداد عن مقطع فيديو للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز من كواليس مسلسلها "سابع جار".

ونشر "الرداد" الفيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق : حبيبتي الله يرحمها، كانت ضحكتها حلوة وكريزة الضحك كانت بتجيلها في أي وقت، كويس إن الممثلين فضلوا مكملين".

وغادرت عالمنا يوم السبت الموافق 7 أغسطس 2021 الماضي، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وشُيّعت جثمانها من مسجد المشير بالتجمع الخامس قبل أن يواري الثرى بمقابر الأسرة بمدينة نصر.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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