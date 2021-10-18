الفنان الأردني حمودة حسين ضيف شرف فيلم "القاهرة - مكة"

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الفنان الأردني حمودة حسين لتصوير مشاهده في الفيلم السينمائي الجديد "القاهرة - مكة" للنجمة مني زكي، ويشارك كضيف شرف ضمن الأحداث

وتبدأ أحداث الفيلم قبل أيام من سفر امرأة ذات ماض سيء لأداء فريضة الحج، في رحلة تسعى فيها للتوبة عما ارتكبته، لكنها نفسها مجبرة على التواصل مع أشخاص من عالمها القديم لجمع مبلغ من المال، لتخوض رحلة لمعرفة معاني التوبة والتطهر من الذنوب، واختبار ترتيب الدرجات على سلم الخطيئة، صعوداً، أو نزولاً.

القاهرة - مكة» من تأليف المؤلف محمد رجاء، ويشارك في بطولته منى زكي ومحمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد فرّاج ومحمد علاء ومن إخراج هاني خليفة