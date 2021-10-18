أصالة تهنئ جمهورها بالمولد النبوي الشريف بأغنيتها "المصطفى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت المطربة السورية أصالة نصري جمهورها بحلول المولد النبوي الشريف.

واستعانت أصالة بأغنية "المصطفى" التي طرحتها 2018، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

ونشرت أصالة جزء من الأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كلّ عام وأمّة محمّد عليه أفضل الصلاة والسلام بخير وسلام.. اللهمّ أعزّ الإسلام بالطيبين المخلصين واحفظنا منّ كلّ شرً وحفظ جميع البشر وأعاننا جميعاً على المحبّة والتسامح".

من ناحية أخرى أعلنت أصالة مؤخرا زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، وكتبت على حسابها بـ"انستجرام": "منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الاحترام وكتير من الثقة.. ولحظة حوّلت مشاعرنا.. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّة على صداقتنا المتينة وحب صادق.. معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما واكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وانا عفوية لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو".