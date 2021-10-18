أحمد عبدالوارث.. طليقته فنانة شهيرة وشارك في حرب أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تمر اليوم 18 أكتوبر، ذكرى ميلاد الفنان أحمد عبدالوارث، الذي يُعد واحدًا من الفنانين الذين شاركوا في العديد من الأعمال الناجحة

ونستعرض في السطور التالية معلومات وحكايات عن الفنان الراحل:

_ ولد أحمد عبدالوارث في القاهرة عام 1947، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية

_ بدأ مشواره الفني بمسلسل "الهروب"، ثم مسلسل "زهرة الأسوار"، و"المسافرون"، و"رحلة المليون"..

_ شارك فيما يقرب من 100 عمل فني في السينما والمسرح والتليفزيون، أبرزهم: "وش إجرام، الصديقان، المشخصاتي 2، كيدهن عظيم، أبوكرتونة، إسكندرية ليه؟، اشتباه، خمسة في الجحيم، رحلة المليون، قصة الأمس، محمد رسول الله، الشوارع الخلفية، صيام صيام، ومسرحيات مثل: أحلام ياسمين، والفلوس حبيبتي".

_ حصل على ميدالية ذهبية وأخرى فضية في أول عمل فني له في مسرحيتي "ثمن الحرية ومأساة جميلة".

_ تزوج من الفنانة سعاد نصر وأنجب منها "فيروز"، و"طارق"، قبل أن ينفصلا، وتزوج مرة أخرى وأنجب "آلاء وميران".

_ كان جنديًا في سلاح المشاه وشارك في حرب أكتوبر المجيدة

_ كان البعض يعتقد أنه نجل الفنان الكبير الراحل عبدالوارث عسر، ونفى محمد التاجي حفيد الأخير الأمر أكثر من مرة، إذ قال في لقاء سابق له ببرنامج "هذا الصباح": "لقيت أحمد عامل صفحة باسمه ونسبه لجدي، فوجهتله رسالة وقلتله إن كفاية بقى وكده عيب"، "أمي وخالتي كانوا هيبيعوا حتة أرض، ففي ناس راحت لأحمد عبدالوارث فقالهم أنا صرفت نظر وخلاص مش هبيع".

_ كما صرح التاجي لـ"الخليج 365"، إنه كان ينوي تقديم بلاغ للنائب العام ضد أحمد عبدالوارث بتهمة ادعائه بإنه نجل عبدالوارث عسر، ولكن سبقه الموت قبل تقديم البلاغ بيوم واحد

_ ظهر أحمد عبدالوارث للمرة الأخيرة في الدراما من خلال مسلسل "أرض جو"، للفنانة غادة عبد الرازق

_ تعمل ابنته "ميران" في المجال الفني، وشاركت في مسلسل "كلبش" الجزء الثاني

_ رحل عن عالمنا يوم 15 أكتوبر 2018، بأحد المستشفيات بمنطقة حدائق القبة، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 71 عاما