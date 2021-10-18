عمرو منسي يحتفل بعيد ميلاد زوجته (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل عمرو منسي الرئيس التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي بعيد ميلاد زوجته روان، اليوم.

ونشر منسي صورًا تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الاحتفال بعيد ميلاد زوجتي، شكرًا لأنك جميلة ومهتمة بصوفيا الجميلة، أحبك".

وعلقت الفنانة نيلي كريم على الصور قائلة: "كل سنة وأنتي طيبة حبيبتي".

ومن ناحية أخرى قال عمرو منسي، إن أزمة حريق إحدى قاعات مهرجان الجونة، وحدت الجميع لإدارة الأزمة ونجاح إقامة الدورة الخامسة في موعدها.

وأضاف منسي، في تصريحات لقناة ON E قبل انطلاق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة مساء اليوم: "اللي حصل على قد ما كان مفزع على قد ما كان دعاية كبيرة جدا، حادث وحد الناس كلها، إدارة الأزمة تمت بأحسن شكل، المهندس سميح ساويرس مع رجالة أوراسكوم، ومحافظ البحر الأحمر والصحة والدفاع المدني، حاجة صعبة لكن وحدتنا كلنا بشكل مؤثر جدا، وحاجة كلنا فخورين بيها".