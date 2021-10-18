محمود الليثي يحيي ذكرى سمير غانم بمهرجان الجونة

كتب امير فتحي في الاثنين 18 أكتوبر 2021 03:50 مساءً - حرص الفنان ” محمود الليثي ” في لمسة وفاء منه على إحياء ذكرى الفنان الراحل ” سمير غانم ” ضمن فعاليات اليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة .
حيث ظهر محمود الليثي على السجادة الحمراء وهو يرتدي جاكيت باللون الأبيض مرسوما على ظهرة صورة لسمير غانم بشخصيته الشهيرة ” فطوطة ” ومدونا أسفل منها عبارة : ” ستظل في قلوبنا ” .
وأقدم عدد من الفنانين الحاضرين لفعاليات المهرجان على التقاط الصور مع محمود الليثي وصورة الفنان الراحل سمير غانم وجاء من بينهم : أروى جودة ومايان السيد وحسن أبو الروس وإنجي كيوان .
كما نشر محمود الليثي صورة له بالبدلة عبر حسابه على إنستجرام وجه من خلالها رسالة إلى الفنان سمير غانم جاء فيها : ” من قلبي سلاماً إلى أبو الكوميديا اللي اتعلمنا منه واللي ضحكنا في طفولتنا وشبابنا .. ستظل موجوداً في قلوبنا ” .
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