أنغام ترد على أنباء ارتباطها بطليق غادة عادل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: خرجت النجمة المصرية، أنغام، عن صمتها بشأن ما راج من إشاعات على مدار الساعات الماضية بشأن ارتباطها مجدداً، مبدية غضبها الشديد من تلك الأنباء التي وصفتها بأنها “سخيفة”.

وكانت قد انتشرت أنباء على مدار الساعات الماضية تفيد بارتباط الفنانة أنغام، وتحديداً بالمخرج والمتتج المصري مجدي الهواري، طليق الفنانة المصرية غادة عادل، وذلك على خلفية حضورها عرضه المسرحي الأخير “يا ما في الجراب يا حاوي”.

وغردت أنغام، عبر حسابها في موقع “تويتر”، نافية ما أثير على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أن كل ما تم نشره “كذب”، مطالبة بالكف عن ذلك.

وكتبت أنغام، قائلة: “للأسف المواقع السخيفة للمرة المليون بتكتب عني أخبار كاذبة، وسخيفة زيها، كفاية سخافة يا سخيفة منك ليها”.

وحرص المطرب أحمد جمال، نجم برنامج المواهب “آراب أيدول”، على مؤازرة أنغام، مدوناً تعليقاً لعدم غضبها حيث طالبها بالصلاة على النبي.

وكانت قد حرصت الفنانة أنغام على حضور العرض المسرحي “ياما في الجراب يا حاوي”، الذي يقوم ببطولته الفنان القدير يحيى الفخراني، حيث صعدت إلى المسرح بعد العرض، وسط تصفيق الحاضرين، وأشادت بالعرض معبرة عن سعادتها بحضوره.

وأحيت أنغام الذكرى الثالثة لرحيل شقيقتها الصغرى المطربة غنوة محمد، التي رحلت عن عالمنا في أكتوبر عام 2018، تاركة خلفها طفلاً وحيداً، وذلك في حادث سير أليم أحدث تعاطف الكثيرين معها ولايزال تعاطفهم مستمراً حتى الآن.

وبصورة من قبر غنوة محمد، كانت أنغام حاضرة، لاسيما بعد أن زالت الخلافات التي كانت قائمة قبل وفاة شقيقتها، تاركة كلمات الدعاء لها حيث تمنت الرحمة والمغفرة لروحها. وشاركت أنغام صورة من قبر غنوة، عبر خاصية “ستوري” في حسابها على موقع “إنستغرام”، وكتبت على الصورة قائلة: “اللهم اغفر لها وارحمها.. واجعلها من أهل الجنة”.