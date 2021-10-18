حقيقة انفصال حسن أبو الروس عن زوجته بسبب دينا الشربيني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رددت عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي أن الفيديوهات التي ظهر فيها المطرب حسن أبو الروس وهو يرقص مع الفنانة دينا الشربيني خلال مهرجان الجونة، تسببت في إشعال أزمة عائلية له قد تعصف بحياته الزوجة بعد أربعة أشهر فقط من الزواج.

وتردد أيضاً قيام أبو الروس بإلغاء متابعة زوجته مصممة الجرافيك غادة والي، على “إنستغرام”، مما جعل أخباراً تنتشر على مواقع التواصل عن انفصالهما بشكل رسمي، على الرغم من ظهورها معه في أول أيام مهرجان الجونة.

لكن أبو الروس سارع إلى نفي كل تلك الشائعات مؤكداً إنه لم ينفصل عن زوجته ولم يحدث أن ألغى متابعتها.

وكان البعض قد لفت أنظاره غياب غادة، عن مشاركة زوجها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهر أبو الروس في حفل الافتتاح بجانب الفنانة دينا الشربيني، مما جعل البعض يتساءل حول وجود علاقة عاطفية تجمعهما.

وكان حسن أبو الروس قد طرح مؤخراً أغنيته الجديدة “فلتت مني” والتي شاركت فيها دينا الشربيني، والتي قال عنها: “دينا الشربيني لو عدت بضهرها في أي فيديو هيطلع تريند وأنا فخور بالتعاون معها بشكل كبير وأوجه لها التحية”.