أكرم حسني يُعلن عن مفاجأة كبيرة مع محمد منير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان المصري أكرم حسني أنه يجهز أغنية مع النجم محمد منير ولكنه في ألمانيا وسيعود قريبًا ليتم البدء بها، مبديًا فرحته بأنه يجلس مع نجوم كبار مثل “الكينغ”، خاصةً أن الأغنية ستكون مختلفة تمامًا.

وعبّر أكرم حسني عن حماسه لفيلم “العميل صفر” مع نيللي كريم ولبلبة وبيومي فؤاد، وذلك خلال حواره مع برنامج “راجل و2 ستات” الذي تقدمه الإعلامية شيريهان أبو الحسن على قناة “ON”.

وكشف عن دوره في الفيلم بأنه يجسد دور فرد أمن يتعامل على أنه جيمس بوند رغم أنه “صفر”، مؤكدًا أنه ينتظر بفارغ الصبر انتهاء الفيلم وعرضه في السينمات، لأنه يضم كوكبة من النجوم منهم خالد الصاوي.