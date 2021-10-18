شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية وعودتها الى نشاطها الفني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك الفنان وائل عبد العزيز جمهوره بصورة لشقيقته ياسمين، عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” كشف من خلالتها عن موعد عودتها للساحة الفنية من جديد.بعد تعافيها من أزمتها الصحية في الفترة الماضية.

واكتفى الممثل المصري بالتعليق على الصورة قائلاً: “استراحة مقاتل.. راجعة قريب”، في إشارة إلى أنها باتت بصحة جيدة وتأخذ فترة راحة قبل أن تعود إلى الأعمال الفنية والنشاط.

وجاء تعليق وائل بالتزامن مع عودة النجم أحمد العوضي لنشاطه الطبيعي وحياته اليومية من خلال عودته للتدريبات القتالية في النادي الرياضي واستمتاعه بالملاكمة.

وكانت ياسمين، قد عادت إلى مصر في أيلول (سبتمبر) الماضي، بعد خضوعها لعملية جراحية بسويسرا، بعد أن تعرضت لخطأ طبي خلال الفترة الماضية، نتيجة خضوعها في الأشهر الماضية لعملية جراحية دقيقة، تعرضت بعدها لأزمة صحية شديدة، استلزمت سفرها إلى جنيف لإصلاح ذلك الخطأ.