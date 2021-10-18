رأي غريب لحلمي بكر عن أغاني المهرجانات يعرّضه للانتقاد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هاجم الموسيقار حلمي بكر، خلال المؤتمر الصحافي للدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية، مطربي المهرجانات الشعبية والذين انتشروا بكثرة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث قال: “أغاني المهرجانات الشعبية والألفاظ البذيئة التي انتشرت بين الشعب المصري كانت سببًا كبيرًا في انتشار فيروس كورونا”.

وأضاف أن اهتمام الجمهور بهذه النوعية من الأغاني سيؤثر سلبًا على الأطفال في المستقبل مؤكداً: “أولادنا هيدفعوا الضريبة”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع تصريحات الموسيقار المصري وانقسمت التعليقات بين من أيّد رأيه ومن إنتقد كلامه الغريب، واصفين تفكيره بـ”المحدود”.

يذكر أن اللجنة التحضيرية من مهرجان الموسيقى العربية تضم عددًا من الشعراء، والموسيقيين، ومنهم: حلمي بكر، والدكتور حسن شرارة، والدكتور رضا رجب، والشاعر جمال بخيت، والدكتور عماد عاشور، والموسيقار يحيى الموجي، والموسيقار زياد الطويل، والدكتور ماجد سرور، والشاعر هاني عبد الكريم، والموسيقار محمد رحيم، والفنان أمجد العطافي، والإعلامي أمجد مصطفى، والإعلامي محمد منير، والدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية.