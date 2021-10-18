شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج فيلم "ريش": اخترت أبطاله من شخصيات عادية ليسوا ممثلين وعرضه فى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج عمر الزهيري كواليس وصعوبات تصوير فيلم "ريش"، قائلاً: "عملت ببدايتي في الإعلانات ومساعد مخرج قبل أن أدخل تجربة فيلم ريش، وكان على أن أجد كل يوم مفاجأة في العمل ابني عليها مشهد، وكنت أخاف أن أفقد هذه التفاصيل".

وأضاف عمر الزهيري خلال المؤتمر الصحفي المقام علي هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائى: "أنا حبيت السينما منذ صغري، وأردت من خلال فيلم ريش أن يكون الحديث كله دائرًا حول الفيلم، وإذا نظرنا حول النقد الأجنبي سنجده كله إيجابيًا، وسنطرح الفيلم تجاريا في شهر ديسمبر المقبل

وتابع الزهيري: اخترت ممثلين لا يمتهنون مجال التمثيل لأنني أردت أشخاصًا طبيعيين وكان لديهم معلومات عن الفيلم لكن لم يقرأوا السيناريو وكنت متخيلاً كل مشهد يقفون فيه، وتم تصويره في أماكن متفرقة بالقاهرة.

فيلم "ريش" هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وقد اشترك فى تأليفه مع السيناريست أحمد عامر، ويقدم قصة أم تعيش فى كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذى لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه وذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل فى إعادة الزوج، الزوج الذى كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثاً عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغيرٍ قاسٍ وعبثى.

وشارك في بطولة فيلم "ريش" دميانة نصار، سامي بسيون، محمد عبد الهادي، فادي مينا، ابوسفين نبيل، نعيم عبد الملك، محمد صدقي، يوستينا سمير، ناصر جلال، عبدالله، سامية، سيناريو واخراج عمر الزهيري.