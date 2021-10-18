في أحدث ظهور لها بعد غياب .. نجمة برنامج ستار أكاديمي تخلع الحجاب وتكشف عن مهنتها الجديدة

كتب امير فتحي في الاثنين 18 أكتوبر 2021 02:57 مساءً - خرجت نجمة برنامج ستار أكاديمي في موسمه ال 11 المغربية ” حنان الخضر ” بصورة عبر حسابها على إنستجرام معلنة عودتها إلى السوشيال ميديا بعد فترة غياب دامت حوالي 3 سنوات .

وفاجئت حنان الخضر المتابعين بظهورها بدون الحجاب في أحدث ظهور لها .. وأشارت في تعليقها على الصورة إلى أنها لن تعود إلى مجال الفن مرة أخرى وإنما ستتجه إلى مجال آخر وهو مجال الموضة .

فكتبت قائلة : ” اولا وقبل كل شيء كنبغي نشكر من كل قلبي الفانز ديالي الرائع لي بقا مساندني وفجنبي ولي توحشتو بزاف وكنحماق عليه .. بغيتكم تعرفو بلي منكم كنستمد الطاقة الايجابية والحب في الاستمرار والمزيد من العطاء ” .

وتابعت : ” ولكن هاد المرة ماشي فنفس المجال .. صحيح رجعت لسوشيال ميديا ولكن ليس للفن أي مجالي السابق (الغناء) بل في مجال الموضة لأني كنشوف راسي فيها وبلي نقدر نعطي فيها أكثر ” .

وأضافت حنان الخضر : ” صدقوني إن الحياة كتبدل فينا بزاف الأشياء وأنا بدلت أهدافي ونظرتي لها .. أصبحت أكثر واقعية وليت طموحة أكثر ، مومنة إنها تعطي أكثر لمن يسعى أكثر وهاد شي غايكون بالمساندة والدعم ديالكم .. غرضي من هذا التفسير إن يكون الأول والأخير اشكركم على حبكم وتفهمكم ” .