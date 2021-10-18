كتب امير فتحي في الاثنين 18 أكتوبر 2021 02:57 مساءً - نشر الفنان ” محمد رمضان ” مقطع فيديو جديد له عبر حسابه على إنستجرام للإعلان عن موعد طرح أغنيته الجديدة ” جو البنات ” .
وظهر محمد رمضان في الفيديو وهو يرقص مع مضيفات طائرته الخاصة على أنغام أحد أغانيه .. وكتب في تعليقه عليها : ” أحب أجيبها وهي طايرة .. 24 مليون مشاهدة على يوتيوب ” .
وتابع : ” والأغنية الجديدة جو البنات النهاردة الساعة ٤ بتوقيت القاهرة على قناتي الرسمية ” .
وكان محمد رمضان قد قدم أغنية ” جو البنات ” في حفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة وشاركه في الغناء كلا من : المنتج الموسيقي العالمي ” ريد وان ” والمطرب المغربي ” نعمان بلعياشي ” .
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي ينشر فيها الفنان محمد رمضان مثل هذا الفيديو .. حيث كان قد نشر فيديو مشابه قبل أيام ظهر فيه وهو يرقص مع نفس المضيفات على أنغام أغنيته ” يا حبيبي ” وعلق قائلا : ” المضيفة الفرفوشة رزق ” .
كانت هذه تفاصيل خبر من جديد .. محمد رمضان يرقص مع المضيفات : ” أحب أجيبها وهي طايرة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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