أنغام تكشف حقيقة ارتباطها

كتب امير فتحي في الاثنين 18 أكتوبر 2021 02:57 مساءً - انتشرت خلال الساعات الماضية أنباءا حول ارتباط الفنانة المصرية ” أنغام ” بمخرج شهير وهو الأمر الذي أثار غضبها ودفعها إلى الخروج لكشف حقيقة الأمر .
حيث أكدت أنغام في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري على أن ما تم تداوله ما هو إلا مجرد شائعات ” سخيفة ” على حد وصفها ولا أساس لها من الصحة .
فكتبت قائلة : ” للأسف المواقع السخيفة للمرة المليون بتكتب عنى أخبار كاذبة وسخيفة زيها .. كفاية سخافة يا سخيف منك ليه .. أنغام ” .
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