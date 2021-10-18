شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان تهنئ جمهورها بالمولد النبوى: "كل عام ومصر والأمة العربية بخير وسلام وأمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة الكبيرة شريهان، رسالة تهنئة لجمهورها ومتابعيها بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث قدمت التهنئة للشعب المصري وللأمة العربية والإسلامية، وكتبت عبر حسابها بموقع "تويتر": "وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى) صدق الله العظيم.. في يوم المولد النبوي الشريف رسولنا الكريم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، كل عام ومصر والشعب المصري وجميع شعوب الأمة العربية والإسلامية بخير وسلام وأمان وطُمَأْنينة واستقرار".



شريهان

وتابعت: "الرحمة، السلام، الأمانة، الصدق، الإنسان والإنسانية، الإسلام، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، بسم الله الرحمن الرحيم (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ) صدق الله العظيم، وصدق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم".

من ناحية أخري كانت روت النجمة شيريهان قصة حملها فى ابنتها الصغرى "تالية" بمناسبة عيد ميلادها ، علي الرغم من تأكيد الأطباء لها من استحالة حملها بسبب مرضها، ونشرت مجموعة صور تجمعهما بطفلتها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"كُنتي حلم وأُمنيَة تمنتها عَلَيَّ شقيقتك لولوة وهي في سن الثامنة وحتى العشر سنوات قالت لي أريد أخت تلعب معي والعب معها، قُلت لها أتمنى، وحسم الأطباء الأمر بكلمة مستحيل".

وتابعت شيريهان: "وفي نفس العام ديسمبر 2008 ذهبت لأداء فريضتي الحج وأنا في خيمتي طلبتك من ربي وقرأت سورة مريم وقُلت لربي سأسميها مريم أو تالية القرآن الكريم فأهداني ربي هديته لأن معه لا شيء مستحيل وكُنتي دعوتي المستجابة.. أبلغت أطبائي فقالوا لي لا يمكن واستحالة، الحمل يجعل المرض نشط وأشرس في انتشاره ومستحيل.. ولكي الخيار في الاختيار واختاري بين أمرين تربية ومراعاة لولوة أو إهدائها أخ أو أخت.. فاخترت هدية ربي وقلت لهم هو يعلم وأنتم لا تعلمون ..الهدية لا تُرَد فما بالكم إن كانت من الرحمن الرحيم.. وقال لكِ كوني فَكُنتِ ‏دعوتي المستجابة رغم استحالة كل شيء "كل شيء".