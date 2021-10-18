شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الزهيرى عن انتقادات فيلم "ريش": "أنا مش أول مخرج يعمل صدام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم منذ قليل، مؤتمر صحفي للمخرج عمر الزهيري للحديث عن فيلمه "ريش" والمشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويل بمهرجان الجونة، ورد عمر الزهيري عن الانتقادات التي تعرض لها الفيلم قائلاً: كل اللي كان يهمني أني أقول وجهة نظري ببساطة وعملت السينما إللي مفروض أعملها ومقتنع بيها".

وأضاف الزهيري: طبيعي أن يحصل صدام وأنا مش أول مخرج يعمل صدام في وجهات النظر، وأنا لما بعمل فيلم مش بكون عارف هينجح أو لا، ولكن ببذل مجهودي في عمل الفيلم باللي مقتنع بيه وإللي أغلب جيلي مقتتع بيه".

وقالت المنتجة شاهيناز العقاد، المخرج خلق عالم خاص بيه وليس به أي جزء سياسي، الفيلم بيوجع ولكن ليس له علاقة بالسياسة، وردت على تعليق شريف منير بأن الفيلم يسيئ لمصر قائلة: الفيلم لا يسيئ لمصر مطلقا وأنه لا يقصد الإساءة للبلد ولكن ما يحدث في الفيلم يحدث في جميع البلدان".

فيلم "ريش" هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وقد اشترك فى تأليفه مع السيناريست أحمد عامر، ويقدم قصة أم تعيش فى كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذى لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه وذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل فى إعادة الزوج، الزوج الذى كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثاً عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغيرٍ قاسٍ وعبثى.

وشارك في بطولة فيلم "ريش" دميانة نصار، سامي بسيون، محمد عبد الهادي، فادي مينا، ابوسفين نبيل، نعيم عبد الملك، محمد صدقي، يوستينا سمير، ناصر جلال، عبدالله، سامية، سيناريو واخراج عمر الزهيري.