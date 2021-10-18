شكرا لقرائتكم خبر عن 16 فيلمًا فى جدول عروض خامس أيام مهرجان الجونة و"قمر 14" الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد اليوم الخامس من فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى، اليوم الإثنين العديد من عروض الأفلام في المسابقات المخلقة للمهرجان، ويأتي فيلم "قمر 14" على رأس جدول عروض اليوم ضمن قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة، لاسيما أنه يشهد عرضه العالمى الأول، إضافة إلى مشاركة عدد كبير من الفنانين في بطولته، حيث يعرض الساعة الساعة 10 مساء بقاعة بلازا للمؤتمرات على أن تقام سجادة حمراء لنجوم وحضور الفيلم قبل عرضه.

وتدور أحداث فيلم "قمر 14" حول 5 حكايات مختلفة الحكاية الأولى، غادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والتانية، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة، أحمد مالك، وبيومى فؤاد، ومى الغيط، والرابعة، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.

ويسبق عرض الفيلم حفل بعنوان "السينما في حفل موسيقى" الساعة 7 مساء ويقام لها سجادة حمراء أيضاً لحضور الحفل،

وفى مسابقة الأفلام الطويلة يعرض اليوم أفلام "مقصورة رقم 6" إنتاج فنلندا، ألمانيا، إستونيا، روسيا الساعة 6.45 مساء في قاعة أوديماكس، وفيلم "ريش" من مصر الساعة 12.30 ظهراً، وفيلم "كلارا سولا" إنتاج السويد، بلجيكا، كوستاريكا، ألمانيا، الساعة 3.45، وفيلم "غروب الساعة" إنتاج المكسيك، فرنسا، السويد الساعة 6.45 مساء، وفيلم "ذات مرة في كالكوتا" إنتاج الهند، فرنسا، النرويج الساعة 9.30 مساء، في قاعة "سى سينما 1"

أما في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة فيعرض أفلام "البحث عن خشب القيثارة" إنتاج النرويج الساعة 3.30 مساء، "سبايا" إنتاج السويد الساعة 6.15، و"اوستروق – جزيرة مفقودة" إنتاج سويرا الساعة 9 مساء، في قاعة "سى سينما 2"، أما برنامج الأفلام القصيرة فيبدأ الساعة 3.30 مساء في قاعة أوديماكس

وفى قسم "الاختيار الرسمي خارج المسابقة" يعرض أفلام "الاولمبياد – باريس الحى الـ13" انتاج فرنسا، الساعة 9.45 مساء في قاعة أوديماكس، و"أنيما" إنتاج روسيا الساعة 4 مساء، و"شياطين خفية" إنتاج الهند، فنلندا، ألمانيا الساعة 6.30 مساء، "ثانية واحدة" إنتاج الصين، الساعة 9.15 مساء قاعة "سى سينما 3، و"أنا رُجللك" إنتاج ألمانيا الساعة 9.30 مساء في قاعة "سينما أرينا"

أما قسم "البرنامج الخاص" فيعرض فيلمى "الحياة المزدوجة لفيرونيك" إنتاج فرنسا، بولندا، النرويج الساعة 1 مساء في قاعة "سى سينما 3، و" ثلاثية الألوان: أبيض" إنتاج فرنسا، بولندا، سويسرا الساعة 6.30 مساء في قاعى "سينما ارينا"